Rap “Mamma Tirol”, si è dimesso il comandante degli Schützen

"Mama Tirol", gli Schützen si danno al rap ed è bufera

Non è passato inosservato il video rap di fine anno messo in rete dal Südtiroler Schützenbund. Ulrike Oberhammer, presidente della Commissione provinciale Pari opportunità condanna l'iniziativa: "Gli insulti nei confronti delle donne e la loro rappresentazione come puri accessori non possono trovare giustificazione, non si tratta di una licenza artistica. La pubblicazione di questo video al termine di un anno segnato da numerosi femminicidi e crescenti violenze, appena due giorni dopo l'uccisione della povera Agitu Ideo Gueda, mostra una totale mancanza di rispetto nei confronti delle donne vittime di abusi"