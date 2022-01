Presi i ladri accusati del furto a casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

TRENTO. Era febbraio del 2021 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser attaccavano sui social i ladri che avevano messo a soqquadro il loro appartamento.

A un anno di distanza la polizia li ha catturati.

C’erano i sospetti, i riscontri delle cellule telefoniche e ora gli arresti con l’accusa di aver messo a segno almeno cinque grossi colpi negli appartamenti di Milano per un bottino – tra gioielli, denaro, preziosi – stimato in almeno mezzo milione di euro.

La casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in zona Brera a Milano è stata svaligiata un anno fa.

“Non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere – aveva detto Ignazio Moser - Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.