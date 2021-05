Prenotazioni esaurite per le “vaccinazioni per tutti” a Bolzano e Lana

BOLZANO C’è una grande richiesta per i 4.800 appuntamenti di vaccinazione nell'ambito dell’iniziativa "Open Vax Day & Night". Nella maggior parte dei centri di vaccinazione, già nel primo pomeriggio di ieri, 19 maggio, sono stati assegnati tantissimi appuntamenti con esaurimento di qualche centro vaccinale come quelli di Bolzano e Lana.

Con il nuovo decreto da Roma – spiega la Provincia – viene riconosciuta la certificazione verde/ Green Pass, già con la prima vaccinazione dopo 15 giorni, il che rende l’iniziativa ancora più interessante.

L’iniziativa speciale offre soprattutto l’opportunità alla generazione più giovane di essere vaccinata molto prima di quanto previsto dal piano vaccinale.

L’Assessore Thomas Widmann accoglie con favore il nuovo decreto legislativo statale.

"Grazie alle disposizioni del decreto, la nostra iniziativa "Open Vax Day & Night" è diventata ancora più interessante. Il certificato di vaccinazione sarà riconosciuto per la certificazione verde /Corona-Pass già dopo 15 giorni dalla prima vaccinazione e rimarrà valida per 9 mesi dopo la seconda dose. Il vaccino di AstraZeneca ha quindi la validità più lunga per il Corona Pass rispetto a tutti i vaccini attualmente somministrati in Alto Adige".

Il Direttore generale Florian Zerzer si esprime anche in modo molto positivo riguardo al decreto legislativo da Roma. "Il nuovo decreto ci è arrivato praticamente da un giorno all'altro ed è già in vigore. Per questo motivo, l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige sta lavorando intensamente alla sua attuazione. Presumibilmente tra qualche giorno sarà già possibile ricevere il certificato di vaccinazione sul posto dopo il primo appuntamento vaccinale e da metà della prossima settimana sarà possibile scaricarlo sul proprio smartphone.

Sono molto contento che tutti i giovani che partecipano alla nostra iniziativa "Open Vax Day & Night" potranno godere dei benefici già dopo la prima vaccinazione".

Tutti coloro che sono guariti da una infezione da coronavirus negli ultimi 6 mesi hanno bisogno di una sola dose di vaccino per essere considerati completamente vaccinati. A motivo della grande richiesta è già programmata una continuazione dei Open Vax Days & Nights.

Inoltre in breve tempo sono stati aumentati anche gli appuntamenti: Accademia Cusanus Bressanone: 120 appuntamenti in più per il 20 maggio; Fiera di Bolzano: il 25 maggio 925 appuntamenti Altre date saranno annunciate a breve.

Prenotazione per il Open-Vax-Day&Night alle 1 del 19 maggio: Bolzano: 1.925 appuntamenti, 100% (esaurito) Lana: 363 appuntamenti; 100% (esaurito) Silandro: 357 appuntamenti, 83% Bressanone: 455 appuntamenti, 95% Vipiteno: 248 appuntamenti, 69% Brunico: 703 appuntamenti, 54%