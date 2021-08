Precipita per trenta metri dal Monte Cervina: alpinista grave

MERANO. Grave incidente in montagna oggi pomeriggio, attorno alle 14, sul Monte Cervina, in Val Passiria. Un alpinista di 61 anni di Nürtingen (Baden-Württemberg) è caduto per una trentina di metri dopo essere scivolato poco sotto la vetta del Cervina. Ha riportato traumi gravi.



A dare l’allarme i compagni dell’uomo. Il Soccorso Alpino di Merano ha fatto intervenire l'elicottero con a bordo il medico di emergenza. Il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Bolzano.