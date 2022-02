Pinzolo, cade in pista: gravissima sciatrice trentina 31enne

TRENTO. Grave incidente sulle piste da sci trentine. E' ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, al Santa Chiara di Trento una donna trentina di 31 anni che nel primo pomeriggio di oggi, 19 febbraio è caduta sulla pista Grual del Doss del Sabion in val Rendena.

Sulla stessa pista sabato scorso un turista ceco ha perso la vita in seguito a uno scontro con un altro sciatore.

La donna ha perso il controllo da sola ed è caduta. All'origine si ipotizza un malore.

La donna ha perso conoscenza ed è stata rianimata sul posto dai carabinieri del soccorso piste di Carisolo e trasportata al Santa Chiara di Trento in elicottero.