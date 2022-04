Schianto a Pergine, muore un uomo di 65 anni

PERGINE. Un uomo di 65 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto dopo le 18 a Pergine Valsugana, all'incrocio tra via Margherita Hack e via Lungolago.

Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di uno schianto fra due auto, mentre una terza è rimasta coinvolta non riuscendo ad arrestare la sua corsa in tempo per evitare l’impatto.

Sul posto l’elicottero, tre ambulanze e due autosanitarie, oltre alle forze dell’ordine.

Disagi al traffico per consentire i soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse molto gravi. Inutile purtroppo ogni tentativo di salvarlo.