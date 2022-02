Inchiesta a Lodi, sospeso  Fabio Germanà Ballarino (comandante della Polizia locale Alta Valsugana)

LODI. Guai giudiziari per il Comandante del corpo di polizia locale dell’Alta Valsugana, Fabio Germanà Ballarino, ex comandante a Lodi.

La Guardia di finanza di Lodi gli ha notificato la misura della sospensione dall'esercizio di qualsivoglia pubblico ufficio o servizio per otto mesi. Stessa misura per una vigilessa di un altro comune lodigiano: entrambi lo scorso maggio avevano ricevuto un avviso di garanzia connesso a procedure concorsuali, sul quale sono ancora in corso le indagini.

La misura, decisa dal gip, è stata confermata dopo che i due avevano fatto ricorso al riesame e in Cassazione.

Ballarino ha lasciato la polizia di Lodi a settembre 2021 dopo aver vinto il concorso e da novembre essere diventato comandante del corpo intercomunale dell'Alta Valsugana, otto comuni con capofila Pergine.