C’è il Levico Camping Village tra i campeggi preferiti dai turisti tedeschi

TRENTO. I campeggi preferiti dai vacanzieri tedeschi? C’è anche il Trentino.

La rinomata guida campeggi online tedesca gestita da ADAC, PINCAMP, dedicata al settore delle ferie in campeggio, ha stilato un’interessante classifica che riguarda i cento campeggi della ”Bella Italia” nella quale gli ospiti tedeschi prediligono trascorrere le loro vacanze.

“Campeggi ed Italia” un binomio perfetto, come lo definisce la testata e non certamente da ieri, ma con un senso di fidelizzazione e predilezione della clientela di area germanica.

Riconoscimento importante, espressione di un settore in assoluta crescita che risponde alla domanda del mercato internazionale con delle strutture di altissima qualità ed un’offerta di servizi sempre più strutturata, di alto livello, il tutto in un contesto geografico, paesaggistico ed enogastronomico unico al mondo come quello italiano.

Così è nata la lista dei top 100 campeggi della “Bella Italia”.

Primo classificato il Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park dell’Emilia Romagna.

Il Trentino non è rimasto a guardare, con grande orgoglio del proprietario Andrea Antoniolli, il Lago Levico Camping Village, in riva all’omonimo lago bandiera blu della Valsugana, è balzato dal centesimo posto della classifica precedente al trentatreesimo grazie alla posizione in riva al lago e a un'ampia offerta che va dalle tende glamping alle case mobili, con una grande attenzione all’ambiente. Un grande Family Camping che ne hanno fatto un’eccellenza dell’ospitalità trentina, già pluripremiata all’estero.