Per i posti letto Covid in terapia intensiva il triste primato è del Trentino

TRENTO. La provincia di Trento è al primo posto in Italia per posti letto Covid occupati in terapia intensiva rispetto al numero totale di pazienti, con una percentuale del 24,4% ben superiore al limite critico del 10%. Inoltre, il Trentino è ampiamente sopra la soglia del 15% anche per l’occupazione di posti letto Covid nei reparti di area medica, con il 19,1%.

Sono questi i nuovi, allarmanti dati diffusi oggi (24 dicembre) dalla Cabina di Regia del governo e che fanno riferimento alla giornata di ieri. Per entrambi i parametri il Trentino ha anche superato l’Alto Adige.

Numeri che mettono Trento in una posizione molto preoccupante, anche se da Roma fanno sapere che non ci saranno cambi di colore nelle varie province d’Italia sotto Natale.

Nel dettaglio, sono dodici le regioni e Province autonome (nove dello scorso rilevamento) sopra soglia critica del 10% per occupazione in terapia intensiva. Sono Calabria (16,6%), Emila Romagna (12,4%), Friuli Venezia Giulia (14,9%), Lazio (10,3%), Liguria (14,2%), Lombardia (10,6%), Marche (18,7%), Provincia di Bolzano (21,0%), Provincia di Trento (24,4%), Piemonte (10,7%), Toscana (11,6%), Veneto (15,9%).

Nove (otto in precedenza) sono invece oltre soglia del 15% per occupazione dei reparti di area medica: Calabria (25,9%), Friuli Venezia Giulia (22%), Liguria (24,8%), Marche (19,5%), Provincia di Bolzano (16,4%), Provincia di Trento (19,1%), Sicilia (15,5%), Valle d'Aosta (22,2%), Veneto (18,2%). Sono, come detto, i numeri del monitoraggio settimanale della Cabina di regia al 23 dicembre

Non si prevedono cambi di colore per le Regioni italiane che - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - quindi dovrebbero rimanere ciascuna nella propria attuale fascia. Il Natale, dunque, fotografa l'Italia nella situazione della scorsa settimana con 7 regioni in giallo e 14 bianche. Molte regioni, però, sono in bilico e i Governatori stanno pensando comunque a misure autonome di restrizione, così come già avvenuto in Trentino e in Alto Adige.