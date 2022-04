Pasquale Profiti dalla procura di Trento alla Procura europea

TRENTO. Per il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Trento, Pasquale Profiti, si aprono le porte della Procura europea (Eppo).

La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 aprile scorso, ha proposto il trasferimento ordinario del magistrato alla carica di procuratore europeo delegato a Bologna.

L'atto dovrà essere ratificato dal plenum del Csm.

La notizia è riportata dal quotidiano l'Adige.

In magistratura dal 1991, Profiti svolge l'incarico di sostituto procuratore alla Procura di Trento. Tra il 2009 e il 2017 è stato presidente dell'Assocazione nazionale magistrati del Trentino Alto Adige. Dal 2003 è esperto per il Consiglio d'Europa e la Commissione europea in progetti e missioni a supporto dello sviluppo dei sistemi giudiziari in Albania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Georgia, Macedonia, Bosnia e Romania.