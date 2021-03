Over 80 vaccinati: il Trentino sul podio con il 35%

TRENTO. Over 80, in regione le percentuali di vaccinati più alte d’Italia. Un'analisi del Cnr a livello regionale rivela inoltre "grandi differenze dei valori". I cinque più elevati sono raggiunti dalla provincia autonoma di Bolzano (39%), seguita da Basilicata (36%), provincia autonoma di Trento (35%), Lazio (32%) ed Emilia Romagna (30%). I cinque valori più bassi sono registrati nel Molise (7%), Toscana (13%), Sardegna (14%), Calabria (18%) e Sicilia (19%). Valori che non eccedono la media per Lombardia (21%) ed Umbria (21%), Veneto (22%), Valle D'Aosta (23%), Puglia (24%) e Liguria (24%). Sono sopra la media Marche (29%), Campania (27%), Friuli Venezia Giulia (26%), Abruzzo (26%) e Piemonte (25%).

Finora in Italia sono stati vaccinati in media 24% degli over 80 e a partire dal primo marzo le dosi di vaccino somministrate ogni giorno sono aumentate da circa 68.000 a 160.000, ma "questo valore deve però essere incrementato al massimo per diminuire il tempo necessario a vaccinare una frazione della popolazione almeno pari al 70%, valore tipico corrispondente al controllo dell'epidemia", osserva il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). "A quasi tre mesi dall'inizio della vaccinazione anti-Covid in Italia sono state somministrate circa 8.350.000 dosi, con una media di poco inferiore a 100,000 al giorno" e dal primo marzo "è avvenuto un aumento significativo".

Tuttavia secondo Sebastiani è necessario accelerare ulteriormente il ritmo delle vaccinazioni "per minimizzare il rischio che si sviluppino ulteriori nuove varianti rispetto alle quali le persone vaccinate potrebbero non essere protette". Per quanto riguarda la selezione dei soggetti da vaccinare, il matematico cita gli over 80, "a causa dell'elevata mortalità per Covid-19 in questa fascia di età". A livello nazionale, "tenendo conto sia di chi ha ricevuto entrambe le dosi sia di chi ne ha ricevuta una (che nel calcolo cumulativo conterà la metà), la media della percentuale di over 80 'vaccinati' è pari a circa il 24%".