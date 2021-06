Otto positivi e nessun decesso: i nuovi dati Covid in Alto Adige

Un palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato nella notte a Surfside, vicino a Miami. Non è ancora chiaro il numero dei feriti, ma un pompiere sul posto ha parlato di diverse vittime. Lo riferisce il Miami Herald. Massiccio l'intervento dei soccorsi. Centinaia di soccorritori e vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie. Un ragazzo è stato tratto in salvo e trasferito in ospedale, riferiscono i media locali.