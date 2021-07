Ortopedia e anestesia: ecco i nuovi primari di Trento (e Borgo) e Tione

TRENTO. Nominati oggi due nuovi direttori di struttura complessa per gli ospedali di Tione e Trento/Borgo Valsugana. Si tratta di Gabriela Andrea Clementi, che guiderà l'Unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Tione, e di Luigi Branca Vergano, nominato direttore dell'Unità operativa multizonale di ortopedia e traumatologia degli ospedali di Trento e Borgo Valsugana. I professionisti - sottolinea l'Azienda sanitaria - sono stati scelti sulla base dei colloqui selettivi, della valutazione dei curricula professionali e delle competenze organizzative e gestionali. Gli incarichi avranno durata quinquennale. Con queste due nuove nomine sono nove i nuovi primari nominati nel 2021, precisa l'Azienda sanitaria aggiungendo che "si lavora alacremente anche per assegnare i posti lasciati dai direttori di struttura complessa che sono andati recentemente - o andranno a breve - in pensione". Il prossimo 6 agosto si terranno i colloqui per la direzione dell'U.o. di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Cavalese e, tra settembre e ottobre, ci saranno altre tre selezioni per la geriatria di Trento, la chirurgia generale di Rovereto e la medicina interna dell'ospedale di Tione.