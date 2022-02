Opportunità d'impiego per i giovani trentini: 90 posti in colonia estiva

TRENTO. Anche per l’estate 2022 l’Associazione Sportivando organizza sul territorio trentino il servizio di colonia estiva dedicato a bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Dal lunedì al venerdì, da giugno a settembre, nei comuni di Caldonazzo, Pergine Valsugana, Trento, Rovereto, Mezzocorona, Mezzolombardo ci si divertirà con giochi di movimento, giochi d’acqua, laboratori artistici, giornate in piscina, tennis, compiti, uscite sul territorio, gite speciali nei parchi di divertimento del Nord Italia.

Per realizzare tutto ciò l’Associazione conta sulla collaborazione di circa 90 operatori ogni estate: ragazzi e ragazze maggiorenni con tanta voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Non è necessaria una precedente esperienza nel settore, ma sarà data priorità a quanti abbiano un diploma in ambito socio/psico pedagogico, una laurea in scienze dell’educazione o della formazione, scienze pedagogiche o psicologiche, psicologia, educatore professionale, una qualifica professionale di operatore di nido famigliare, operatore dei servizi di conciliazione, Tagesmutter, operatore all’infanzia, puericultrice. Anche chi non dovesse essere in possesso di almeno uno dei titoli indicati può partecipare alle selezioni e richiedere di frequentare un percorso formativo che prevede il rilascio dell’attestato di ‘Operatore sportivo di colonia’, riconosciuto come uno tra quelli indicati dalla normativa provinciale.

Mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 20.30, attraverso la piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/pdy-ujwx-hcd), un incontro dedicato a tutti coloro che fossero interessati permetterà di approfondire tempi e modalità del progetto.

È inoltre possibile candidarsi alla sezione dedicata sul sito www.sportivando.it.

Un’occasione per fare un’esperienza coinvolgente e arricchire il proprio bagaglio di nuove conoscenze e competenze.