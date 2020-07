Novacella, precipita deltaplano a motore: grave il pilota

NOVACELLA. Un deltaplano a motore è precipitato nel pomeriggio nei pressi di Novacella. Sul posto la Croce Bianca, i vigili del fuoco di Bressanone, Novacella e Varna, la polizia e i carabinieri.



























Novacella, precipita ultraleggero: i primi soccorsi Il velivolo si è schiantato in un campo di mais andando in pezzi oggi pomeriggio, 10 luglio. Ferito in maniera grave il pilota (foto di Fabio De Villa)

I soccorritori hanno estratto il pilota dalle lamiere. In gravi condizioni l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano.

Il velivolo è caduto in un campo di mais, sul lato ortografico sinistro dell'Isarco.