Smarano, cade da una scala nel campo di mele, agricoltore ferito

SMARANO. E' caduto all'indietro facendo un volo di oltre tre metri. Il contadino si trovava su una scala in un campo di Smarano, in val di Non, ed era impegnato nel diradamento delle mele, quando ha perso l'equilibrio rovinando al suolo.

L'incidente è accaduto prima delle 8. L'uomo, 61 anni, è stato trasportato al Santa Chiara dall'elisoccorso. Avrebbe riportato un trauma alla schiena, giudicato di media gravità. Sul posto anche l'ambulanza.