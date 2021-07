Operaio travolto dai ponteggi: incidente sul lavoro a Dimaro Folgarida

DIMARO. Un uomo di 31 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato verso le 16 a Dimaro Folgarida, in valle di Sole. Secondo le prime informazioni il 31enne sarebbe stato travolto da alcuni ponteggi che stava scaricando da un furgone procurandosi diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato l'allarme dato dai colleghi.

Un altro incidente in zona che segue quello costato la vita a Roberto Stanchina, l'operaio di 57 anni di Dimaro che nel pomeriggio di lunedì era stato colpito da un tronco mentre stava tagliando legna nei pressi dello skilift della Casina a Folgarida, ed è morto in ospedale due giorni dopo.