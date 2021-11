Incidente a Tassullo, coinvolto un tir: ferito un 45enne

TRENTO. Incidente stradale attorno alle 8.30 di oggi (giovedì 11 novembre) sulla statale 43 della val di Non, tra Tassullo e Ville d’Anaunia.

Coinvolti più mezzi tra cui un tir che si è rovesciato su un fianco.

Un uomo di 45 anni è rimasto ferito, trasportato all'ospedale di Cles.

Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

Da Trento è stato fatto partire anche l’elisoccorso.

Grave incidente tra Tassullo e Ville d'Anaunia: Tir rovesciato, grave una persona

(Notizia in aggiornamento...)