Caldes, esce di strada con il quad: gravissimo un 35enne

CALDES. Un uomo di 35 anni è in gravissime condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte a Caldes, in Val di sole, sulla strada statale 42.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, era alla guida di un quad, quando ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza della rotatoria di Caldes, finendo fuori strada.

Il sinistro è accaduto attorno all'una di oggi, 12 settembre. Sul posto sono stati fatti convergere l'elisoccorso e due ambulanze. Il ferito è stato trasportato al Santa Chiara.