A Cles è “caccia” al leprotto pasquale

CLES. “Dov'è il leprotto pasquale?” A Cles se lo chiederanno in molti durante la settimana pasquale, perché il gioco promosso dalla Pro Loco è proprio quello di trovare sei leprottini posizionati nel circondario del paese. Li contraddistingue un QRCode che porterà ad una serie di enigmi la cui soluzione nasconde la parola segreta: l’indovini e vinci un premio.

La soluzione insieme alle foto dei leprotti dovranno essere inviate all’indirizzo mail info@prolococles.it , mentre per trovare i luoghi dove si nascondono i leprotti si dovranno risolvere gli indovinelli postati sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Il presidente Lorenzo Paoli racconta che l'idea è nata per coinvolgere la comunità clesiana in un gioco di nascondino e “caccia al tesoro” nelle aree di verde pubblico: “E’ infatti importante proporre anche piccole attività per famiglie, per mantenere un contatto con la gente e dare alcuni momenti di spensieratezza camminando nel verde.”

La tradizione del leprotto pasquale si rifà al mondo tedesco dell’Osterhase, una festa che coinvolge tutta la famiglia. L’Osterhase è infatti un leprotto che porta doni ai bimbi, nascondendo dolciumi e uova nei giardini, dando vita ad una vera e propria caccia al tesoro che si svolge all'aperto e si tiene la domenica di Pasqua. La Pro Loco ha voluto recuperare questa tradizione, adattandola a questo periodo in cui non è facile allestire delle manifestazioni.

Il presidente Paoli tiene a precisare che “la scelta è stata tra non organizzare nessuna attività per Pasqua o ideare un evento, che in altri anni sarebbe stato un momento di aggregazione, in una proposta alternativa, da fare in sicurezza con i bambini, andando alla scoperta di posti, alcuni anche poco conosciuti di Cles”. “ Dov'è il Leprotto Pasquale è stato organizzato in collaborazione con la Strada della Mela e dei Sapori per il calendario di “Aprile dolce fiorire”.