No Green pass ancora in piazza a Trento. Corteo in città, poi aperitivo per tutti nel “bar no vax” di Borgo

TRENTO. Ancora una manifestazione contro il Green pass a Trento. I partecipanti si sono trovati in piazza Dante, da dove è partito il corteo, che ha raggiunto la facoltà di Sociologia.



























Nuovo corteo No Green pass a Trento Dopo la sfilata aperitivo per tutti nel “bar no vax” di Borgo gestita da Monica Cadau, contestatrice dei controlli nei locali pubblici (foto Daniele Peretti)

A prendere la parola anche Monica Cadau, la titolare del bar Al Nuraghe di Borgo, già nota per avere accumulato sanzioni per 23mila euro per mancati controlli, che recentemente aveva attaccato verbalmente i carabinieri venuti per controllare i Green pass nel suo locale, postando il video su Facebook.

Al termine del corteo – è stato detto – sarà organizzato un “aperitivo per la libertà” proprio Al Nuraghe, che è stato denominato “Ritorno al 2019”.

Nel corso della manifestazione si è parlato anche dell’ipotesi di dare vita ad un movimento olistico ed è stato preannunciato un torneo di “volley libero”. (d.p.)