Nel corso dell’anno 78 interventi per persone scomparse in Trentino

TRENTO. Nel 2021 vi sono state 78 attivazioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse in Trentino. Lo ha reso noto il commissario del Governo per la Provincia di Trento, Gianfranco Bernabei, in occasione della giornata dedicata alle persone scomparse.

Nel 2020 - informa una nota - vi sono state 99 attivazioni, 122 nel 2019 e 118 nel 2018. "Se, nelle maggior parte dei casi, le ricerche si concludono positivamente, risultano tuttora talune situazioni, particolarmente delicate e complesse, per le quali si rende necessario proseguire con periodiche e approfondite attività di ricerca, anche con l'impiego di unità altamente specializzate", ha spiegato Bernabei, evidenziando come le peculiari caratteristiche geomorfologiche del Trentino rendano più complesse e delicate le attività di ricerca, specie in alta montagna.