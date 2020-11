Miss Italia approda online causa Covid. Con videoclip di presentazione fai-da-te

TRENTO. Miss Italia si terrà, ma online. Con le candidate che si presenteranno attraverso videoclip fai da te.

Meglio così che rinunciare alla manifestazione, ha pensato Patrizia Mirigliani, che sul sito del concorso ha elencato tutte le regole da seguire.

"Care Ragazze - scrive -, ve lo avevo promesso questa estate... a dicembre eleggeremo Miss Italia 2020!!! Ho pensato che nonostante le avversità di quest’anno così difficile Miss Italia possa dare un messaggio positivo e propositivo. Per partecipare basta seguire le indicazioni sottostanti. Un abbraccio, Patrizia".

Considerato che in quasi tutte le regioni non è stato possibile effettuare le finali regionali che solitamente conducono alle prefinali nazionali, per Miss Italia 2020 tali finali regionali saranno svolte online.

Le uniche regioni con finaliste regionali già definite sono Marche e Abruzzo: le aspiranti Miss di tali regioni sono invitate a candidarsi nel 2021.

Per partecipare alle finali regionali online è necessario:

1) essere iscritte al concorso (non è necessario iscriversi nuovamente)

2) aver compiuto almeno 18 anni al 11 dicembre 2020 e non avere più di 30 anni al 31 dicembre 2020

3) pubblicare un post sul proprio account Instagram con le seguenti specifiche: videoclip in cui dire nome, cognome e città di provenienza e raccontare: la propria idea di donna oggi, quali i tratti che la rappresentano; un’azione bella che la candidata farebbe se ne avesse l’opportunità per l’Italia; un consiglio ai suoi coetanei che darebbe in un periodo difficile come questo; una persona che ha ispirato la concorrente nella vita.

Sono indicati anche requisiti "tecnici": L’inquadratura del video clip dovrà iniziare con la figura intera, per poi avvicinarsi a mezzo busto e terminare con un primo piano. Consigliamo di farlo all’aperto oppure di utilizzare una light ring".

Moderazione andrà usata per il trucco e per l'outfit.

Nella didascalia si dovrà iniziare con “Mi candido a Miss Italia perché....” e poi continuare con una frase che possa rappresentare se stessae al meglio; a coda della didascalia dovrà essere presente il tagname @missitalia e l’hashtag #missitalia; inoltre nella didascalia dovrà essere presente anche il tag-name del profilo Instagram della regione di iscrizione e il relativo hashtag.

Il video dovrà essere postato entro e non oltre le ore 24 di sabato 28 novembre.

Bisognerà inviare il link del post del video all’e-mail del referente regionale entro e non oltre le ore 24 di sabato 28 novembre.

Chi non avesse un account Instagram, dovrà inviare il video-clip all’e-mail del referente regionale, utilizzando sistemi quali WeTrasfer, Dropbox, GoogleDrive, ecc.

Domenica 29 e lunedì 30 novembre singole giurie, una per ogni regione, sceglieranno le cinque prefinaliste nazionali, i cui video saranno ripostati sui canali Instagram della regione di appartenenza.

Martedì 1 dicembre una giuria nazionale sceglierà la Miss che rappresenterà la propria regione alla finale di Miss Italia, prevista per metà dicembre a Roma (data da convenire).

Mercoledì 2 dicembre sul sito di Miss Italia saranno elencate le finaliste nazionali.

Tutte le candidate dell’edizione 2020 potranno ricandidarsi per l’edizione 2021, a eccezione della Miss Italia scelta.In particolare, le finaliste nazionali 2020 saranno già incluse nelle prefinaliste regionali 2021. Info: Trentino - Alto Adige@missitaliatrentinoaltoadige#missitaliatrentinoaltoadige (c.l.)