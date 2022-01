“Milano-Cortina: rivedere i prezzi delle opere dopo l’aumento delle materie prime”

TRENTO. "Oggi ho riunito i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome interessate dall'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 per discutere della ripartizione dei 324 milioni stanziati in legge di Bilancio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali - strade, ferrovie e Tpl - collegati all'evento olimpico".

Così il Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, al termine dell'incontro avuto stamani al Mims con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della Regione Veneto, Luca Zaia, della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider.

"Ciascun attore istituzionale - continua Morelli - ha rappresentato le esigenze dei propri territori, unitamente alle proposte di interventi da finanziare; ho quindi condiviso con i presenti la necessità di rivedere i costi stimati delle opere alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime che rischia di complicarne la realizzazione".