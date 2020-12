Mezzocorona, lupo ritrovato morto sulla linea ferroviaria del Brennero

TRENTO. Un esemplare di lupo, una femmina, è stato ritrovato oggi, nel pomeriggio, senza vita, sulla linea ferroviaria del Brennero, a sud della stazione di Mezzocorona. Con ogni probabilità l'animale è stato investito da un treno.

La polizia locale, che è intervenuta per prima, ha segnalato il rinvenimento ai forestali.

Ora saranno svolte le consuete analisi veterinarie e genetiche per cercare di individuare la provenienza dell'animale che, si pensa, possa essere stato un esemplare in dispersione che stava tentando di attraversare la valle dell'Adige, fa sapere la Provincia autonoma di Trento in una nota.