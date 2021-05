Messner e Diane, il viaggio di nozze è una gita sulle Odle

BOLZANO. "Non c'è nulla da raccontare. Ieri ci siamo sposati. Punto", commenta in modo lapidario, ma gentile Reinhold Messner. Il re degli ottomila è capace di parlare per ore davanti a migliaia di persone delle sue amate montagne, ma è di poche parole quando si tratta di parlare della sua vita privata e della donna che ama.

Per fortuna però le coppie si completano e sua moglie Diane Schumacher prende in mano la situazione (e il telefono) e racconta del fatidico sì. L'Ansa raggiunge i signori Messner in montagna, non potrebbe essere diversamente. "No, nessun viaggio di nozze, ma solo un'escursione che da tempo ci siamo promessi di fare", racconta la neo-sposa.

Il giorno dopo le nozze la coppia si trova sul Gruppo delle Odle, nel cuore delle Dolomiti. Reinhold è cresciuto ai piedi di questa montagna. Qui ha scalato il suo primo tremila e qui ha iniziato ad esplorare la verticale, per poi diventare il rocciatore più forte della sua epoca.

Reinhold e Diane si sono conosciuti tre anni fa durante un'iniziativa in uno dei suoi musei della montagna. Si scambiano due parole e lui le chiede il numero di telefono. Lui chiama lei, si rivedono, escono a cena e da cosa nasce cosa. Una classica storia d'amore, insomma. La loro all'inizio però è una storia a distanza, fino allo scoppio della pandemia. Reinhold era a Monaco, dove lei viveva all'epoca, quando scatta il primo lockdown. "Sono state le prove generali di convivenza. Stare insieme sotto lo stesso tetto 24 ore su 24 per diverse settimane ci ha fatto capire molto", racconta Diane, di 35 anni più giovane dell'alpinista.

Come è nata la decisione di sposarsi? In che modo il re degli ottomila le ha 'chiesto la mano'? "Non l'ha mai chiesta", racconta lei ridendo. "In un certo senso per noi è stata una scelta ovvia, quasi scontata". Per il 77enne si tratta del terzo matrimonio, per lei del secondo. Entrambi hanno figli. Quelli di Reinhold sono adulti, di cui due - Magdalena e Simon - lavorano anche con il padre, lei per quanto riguarda i musei e lui per i film.

Diane, di origine lussemburghese, ha invece un figlio adolescente. Messner dal 1972 al 1977 era sposato con Uschi Demeter e nel 2009 - dopo 25 anni di convivenza e tre figli - sposò Sabine Stehle, dalla quale divorziò nel 2019. Come già avvenne nel 2009 la cerimonia si è svolta in gran segreto in ambito familiare nel municipio di Castelbello, in val Venosta. La coppia ora vive infatti a Castel Juval a pochi chilometri di distanza. Uno dei testimoni di nozze è stato il fratello dello scalatore, Hubert Messner. Il fatidico sì è stato pronunciato davanti al sindaco Gustav Tappeiner.

Come erano vestiti gli sposi? "Nulla di particolare", racconta la signora Messner. "Io indossavo un semplice vestito estivo bianco a fiori e Reinhold una giacca blu con camicia bianca". I Messner hanno rinunciato al viaggio di nozze anche perché, appena la pandemia lo consentirà, partiranno per un tour mondiale di conferenze, "The Final Expedition", l'ultima spedizione. Reinhold ha infatti ancora molto da raccontare, ovviamente solo delle montagne.