Merano, cordoglio per la scomparsa di Vito Mazzurana: “Grande esperto di montagna, a 72 anni era come un ragazzino”

MERANO. Grande cordoglio a Merano per la scomparsa di Vito Mazzurana, 72 anni, morto ieri cadendo dal picco Ivigna, che stava salendo in solitaria. Un uomo che aveva la tempra del ragazzino che conosceva bene la montagna: un alpinista esperto e sempre ben attrezzato. Potrebbe essere stato sorpreso dalla nebbia e avere messo un piede in fallo, cadendo per alcuni metri, o essere stato sorpreso da un malore.

Vito Mazzurana era una persona nota e molto apprezzata nella comunità locale. Residente a Sinigo, era in pensione da diversi anni dopo aver lavorato alla Memc. Nel 2004 aveva superato il traguardo delle cento donazioni con l'Avis, che l'aveva insignito della Croce d'oro. Era anche una persona generosa, che si dilettava a riparare le bici degli amici. Lascia due figli.