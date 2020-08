Merano, auto sportiva si schianta contro un albero, grave 76enne

MERANO. E' in gravi condizioni il conducente di un'auto sportiva che ieri sera, 14 agosto, si è schiantata contro un albero a Merano, poco dopo le 19 in via Goethe nei pressi dell'accesso al pronto soccorso.

Un 76enne meranese stava viaggiando in direzione Lagundo quando ha sbandato finendo sull'altro lato della carreggiata.

Il medico d'urgenza e i soccorritori della Croce bianca, immediatamente sul posto, hanno rianimato l'uomo ricoverato al Tappeiner.

Con ogni probabilità c'è un malore all'origine di un incidente.