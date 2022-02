Medicina generale, la prova di ammissione a Trento il 23 febbraio

TRENTO. Si terrà a Trento il 23 febbraio la prova nazionale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021-2024.

Il corso di formazione della durata di tre anni, si concluderà con un esame finale che abilita all'esercizio della professione di medico di medicina generale.

La Commissione d'esame è stata costituita con una delibera della giunta provinciale di Trento.

"Si tratta di un concorso nazionale e, fra le novità di quest'anno, non sarà previsto un punteggio minimo che il candidato deve raggiungere nella prova per poter entrare nella graduatoria degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale", commenta l'assessora alla Salute, Stefania Segnana.

"L'esecutivo - ricorda Segnana - aveva approvato il relativo bando lo scorso autunno, mentre a gennaio si sono chiusi i termini di presentazione delle domande: sono stati ammessi 40 candidati su 32 posti disponibili; di questi 25 sono finanziati con il fondo sanitario provinciale e 7 con le risorse del Pnrr. Purtroppo - conclude l'assessore - quest'anno abbiamo notato un significativo calo delle domande di partecipazione, come peraltro rilevato in tutte le altre regioni e province italiane".