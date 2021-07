Mattarella e Sassoli per la laurea in memoria di Antonio Megalizzi

TRENTO. Ci sarà anche in presidente della repubblica Sergio Mattarella il 16 luglio a Trento per la consegna della laurea in memoria di Antonio Megalizzi. Mattarella era stato presente (e partecipe) anche ai funerali del giovane trentino morto in un attentato terroristico.

L’università di Trento ha definito il programma della cerimonia che sarà seguita in presenza solo da un numero limitati di persone ma sarà trasmessa sul canale Youtube dell’ateneo.

Tra le novità, l’intervento in apertura del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli che nei giorni scorsi ha comunicato di voler essere presente personalmente. È stata definita la sede dell’evento: l’auditorium di Palazzo Prodi. Una scelta dettata non soltanto da ragioni logistiche – si tratta infatti dell’aula più capiente dell’Ateneo – ma anche dal suo valore simbolico.

Palazzo Prodi è infatti la sede della Scuola di Studi internazionali, struttura che coordina la laurea magistrale in European and International Studies che Antonio frequentava.

La cerimonia si terrà il prossimo 16 luglio e avrà inizio alle 11. L'accesso alla sala sarà contingentato per ragioni di sicurezza e in linea con le disposizioni sanitarie in vigore.

























































































































Antonio Megalizzi lascia il Duomo, tanta gente ad applaudire il ragazzo che amava l'Europa Ci sono le più alte cariche dello Stato, ma anche tanti, tantissimi cittadini, dentro e fuori dal Duomo, ad applaudire e salutare, per l'ultima volta, Antonio Megalizzi (foto Daniele Panato)

La cerimonia si aprirà con il benvenuto del rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian. A seguire interverrà il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

La parte accademica della cerimonia prevede la laudatio in memoria di Antonio Megalizzi: a pronunciarla sarà il professor Andrea Fracasso, prorettore alla programmazione e risorse, che nel 2018 ricopriva l’incarico di direttore della Scuola di Studi internazionali dell’Ateneo, in cui è incardinato il corso di laurea frequentato da Antonio.

A seguire, la lettura della motivazione da parte dell’attuale direttore della Scuola, il professor Stefano Schiavo.

Quindi la consegna della laurea magistrale in European and International Studies a titolo d’onore ai familiari di Antonio.

Seguirà l’intervento della presidente della Fondazione Megalizzi, Luana Moresco.