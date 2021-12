Mascherine e Green Pass: 95 sanzioni in Trentino

TRENTO. Sono state 52 le persone sanzionate in Trentino nell’ultima settimana perché trovate non in regola con il Green Pass. 52 su oltre 14mila controllate.

E sono stati 43 i multati perché non indossavano la mascherina dove è previsto questo obbligo.

I dati si trovano nel report settimanale sui controlli svolti dagli operatori delle Forze di Polizia territoriali e delle Polizie Locali trentine in merito al rispetto delle vigenti disposizioni di contenimento della pandemia da “Covid 19” e reso noto dal Commissario del governo di Trento.

Quasi duemila gli esercizi e le attività commerciali controllate e sono 15 le multe per l’inosservanza delle norme previste per il contenimento della pandemia.

E c’è anche una denuncia per il mancato rispetto della quarantena in quanto positivo al virus.