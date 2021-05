Manutenzione del sistema per la tessera sanitaria: domani e domenica possibili disagi

TRENTO. A causa di un fermo straordinario a livello nazionale per manutenzione del sistema tessera sanitaria, domani e domenica potrebbero verificarsi disservizi nell'accesso agli applicativi connessi al sistema nazionale Ts.

Lo comunica l'Azienda sanitaria trentina. L'intervento di manutenzione è previsto tra le ore 18 di sabato 29 maggio e le ore 16 di domenica 30 maggio e potrebbe limitare l'accesso ai servizi aziendali per cause non dipendenti da Apss, dice una nota.

Le prenotazioni tramite Cup-online di vaccini Covid e visite specialistiche e l'accesso al sistema TreC saranno comunque salvaguardati, precisa l'Apss.