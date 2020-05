Lido di Egna: apertura il 29 maggio, 900 ticket al posto di 2.500

EGNA. Il sindaco di Egna Horst Pichler è stato di parola. Il lido della Bassa Atesina - uno dei più frequentati e grandi in assoluto della provincia - riaprirà molto probabilmente venerdì 29 maggio. Ieri c’è stato un sopralluogo per capire cosa manca, concretamente, per dare il via libera definitivo. Il nodo principale da risolvere era quello della capienza, che rispetto allo scorso anno sarà notevolmente ridotta per rispettare le norme anti-contagio.

Gli ingressi giornalieri, verosimilmente, scenderanno dai canonici 2.500 a 900. La prossima settimana verranno stabiliti i criteri per l'emissione dei biglietti.