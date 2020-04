Lavoro e bambini a casa, Fugatti: valutiamo se integrare il congedo e fare i campi estivi

TRENTO. Sul tema scuola la Provincia di Trento punta ad intervenire, andando oltre o comunque integrando quanto previsto dal governo. Lo ha affermato il governatore Maurizio Fugatti oggi, lunedì 27 aprile, in conferenza stampa.

"Il governo ha detto che la scuola riparte a settembre", ha detto, aggiungendo che resta il problema di chi ha i figli a casa. "Bisogna capire cosa fare per i campi estivi e altre attività di assistenza dei minori. Tra le misure ci sono voucher per le babysitter e congedo parentale: su quest'ultimo valuteremo se possiamo aggiungere qualcosa rispetto al piano nazionale. Se il contagio calerà si può anche considerare se si possano riattivare campi estivi e organizzazioni per l'accoglienza dei figli in estate".