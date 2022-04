Venticinquenne di San Michele morta quattro giorni dopo lo schianto

TRENTO. Non ce l’ha fatta Donika Nikollbibaj, la 25enne di San Michele rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale il 16 aprile, nel trevigiano, mentre stava tornando in Kosovo per festeggiare la Pasqua con la famiglia.

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto dell’auto su cui viaggiava contro un camion, avvenuto sulla strada Castellana, a Padernello di Paese.

La giovane, da tempo residente in Trentino, lavorava part time da Mediaworld a Trento, per mantenersi agli studi: frequentava infatti l'Università di Verona e voleva intraprendere un master.

Nell’incidente era rimasta ferita anche la sorella 24 enne Monika, le cui condizioni stanno migliorando.