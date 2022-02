Scontro frontale a Sevignano, la vittima è Dario Valentini

TRENTO. È Dario Valentini, 53 anni, residente a Grumes, la vittima dell'incidente stradale che si è verificato poco prima delle 7 di questa mattina, 1 febbraio, a Sevignano, lungo la Sp 71 della val di Cembra.

Valentini - secondo quanto si apprende - si stava recando al lavoro quando, forse a causa di un malore o di una distrazione, con la sua Panda ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una autocisterna per il trasporto del latte.

Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco volontari dei corpi di Segonzano e di Lona Lases che hanno operato con le pinze idrauliche. In supporto anche i vigili del fuoco permanenti con l'autogru, oltre ai volontari della Stella Bianca di Segonzano, ai carabinieri della stazione di Segonzano e all'elisoccorso.

I soccorritori hanno trovato l'utilitaria nel piazzale di un'abitazione e il mezzo pesante che, dopo aver abbattuto la colonnina dell'illuminazione pubblica (lasciando momentaneamente il paese al buio), ha terminato la propria corsa nel piazzale sottostante dopo un volo di quattro metri. Nonostante la tempestività dei soccorsi per Valentini non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco volontari sono stati a lungo impegnati anche nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area, di gestione e ripristino della viabilità.