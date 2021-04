Lavis, roulotte distrutta dalle fiamme

LAVIS. Vigili del fuoco in azione stamane, 22 aprile, attorno alle 10.40, per l’incendio di una roulotte nei pressi dell’idrovora di Lavis.

La squadra giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza una bombola di gas Gpl.



Le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Lavis. Non ci sono stati feriti.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Lavis.