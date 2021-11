Derby emozionante a Nave San Rocco: in campo ci sono i baby calciatori

NAVE SAN ROCCO. Quando scendono in campo baby calciatori nati tra il 2004 ed il 2016, non può che essere una festa e così è stato anche per il derby giocato ieri pomeriggio allo stadio Graziano Dallabetta di Nave San Rocco.

Graziano Dallabetta era stato sindaco di Nave San Rocco dal 1965 al 1968 e dal 1974 al 1980, ma fu anche fondatore e poi presidente onorario della locale società sportiva Vigor (palla tamburello, disciplina che lui praticava, e calcio fondata nel 1948): è scomparso nel febbraio 2006.

Allo stadio a lui dedicato è andato in scena il derby del Girone G tra le squadre A e B Categoria Primi Calci della società FC Adige. Sodalizio nato con la fusione delle società calcio Vigor di Nave San Rocco e Zambana Calcio nel 1966. Questo matrimonio calcistico datato 1996 è stato poi copiato amministrativamente il primo gennaio 2019 con la nascita del nuovo comune di Terre d’Adige che comprende i borghi di Zambana e Nave San Rocco.

Tornando al calcio giocato. il campo ha dato il suo verdetto e nei tre tempi da dieci minuti ciascuno, ha avuto la meglio l’Adige A di mister Leonardelli, compagine fra le regine del campionato. Per quanto riguarda invece Adige B formata da ragazzi nati tra il 2014 e il 2016 (Adige A sono tutti 2013, Adige B sono 2014, 2015 e 2016) allenata da mister Moscon un campionato più che dignitoso e sempre accompagnato in tutti i 7 match da moltissimi tifosi, che anche oggi non hanno fatto mancare con striscioni e cori il loro tifo.

Con la fine del campionato “autunno” il ritrovo è fissato in primavera con i primi allenamenti per questi piccoli campioncini.