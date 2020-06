La via ferrata delle Bocchette Alte chiusa dal 15 giugno

TRENTO. Dal 15 giugno la via ferrata delle Bocchette Alte (305A), sulle Dolomiti di Brenta, verrà chiusa nel tratto compreso fra la Bocca del Tuckett e la Bocchetta Bassa dei Massodi (bivio 396) per consentire i lavori straordinari di rinnovamento delle attrezzature fisse. Lo comunica la Sat.

Per tutta la durata dell'intervento, circa un mese e comunque fino alla comunicazione della riapertura del tracciato, poiché l'accesso al cantiere è riservato solo agli addetti ai lavori, non sarà possibile, per gli escursionisti e gli alpinisti, percorrere la via ferrata e le pareti circostanti, precisa la Sat.

In alternativa, fra i rifugi Tuckett-Sella e il rifugio Alimonta, è possibile percorrere la via ferrata Sosat (305B).