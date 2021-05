La Pro Loco di Roncone non pensa solo alle feste: gestisce il campo di minigolf e sistema la Tv a tutto il paese

RONCONE. La Pro Loco che non t'aspetti: è impegnata nell'installazione in località Pozza di un ripetitore per garantire la ricezione del segnale Mediaset in tutto il paese. Non solo, ma gestisce anche il campo di minigolf, ha costruito una baracca-magazzino in memoria di Cristian Bertoni e si è fatta carico anche di alcune migliorie della tensostruttura in zona Lago. Di certo una Pro Loco al servizio della popolazione nel senso più “aperto” del termine.

Il direttivo di questa dinamica realtà di Sella Giudicarie è composto da Ian Bazzoli (presidente), Michele Mussi (vice), Maddalena Bazzoli e Astrid Corradi (segretarie) coadiuvati dai consiglieri Mattia Bazzoli, Lara Amistadi, Anna Amistadi, Giulio Amistadi, Alberto Paoli, Emanuela Pizzini, Mario Battaglia e Fabiano Vettori, mentre Mattia Mussi e Nicolò Mussi sono i delegati alla gestione del magazzino.

La programmazione oltre agli interventi “pratici”, prevede anche un calendario di eventi che a causa della pandemia sono stati spalmati nell'arco del triennio di mandato. Quest'anno si parte con programmi ancora provvisori, ma che i volontari della Pro Loco faranno di tutto per riuscire a portare a termine. Sono appuntamenti misti cioè sia promozionali che turistici, ma principalmente rivolti ad animare la realtà locale.

Si parte col torneo di calcio “Memorial Moris Rizzonelli” previsto dall’11 al 13 giugno. Sarà poi la volta di “Lake Summer Fest” (19 giugno), della “Camminata dell’Avis” (25 luglio). Gli eventi del mese di agosto dovrebbero poter contare sul supporto delle presenze turistiche estive più numerose. Il 7 agosto sarà “Contrade sul Lago” alla quale prenderanno parte i 7 rioni di Roncone, il 15 “Madonna d’agost” in più una serie di concerti. A settembre (25) sarà “Festival del formai da mot” e per ottobre è prevista una Oktoberfest locale che avrà luogo o nell’area del Forte Larino in zona lago. Sono in forse le organizzazioni della “Sagra dell’Assunta” e “Mondo Contadino”. I volontari della Pro Loco saranno comunque presenti negli Infopoint turistici dislocati sul territorio.

Lo scopo della Pro Loco di Roncone è quello di essere una presenza attiva nella vita del paese per valorizzarne le peculiarità di attrazione turistica a partire da quella del lago e delle tante passeggiate in quota.