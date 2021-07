L’appello: «Monitorare il benessere lavorativo di tutta l'Azienda sanitaria»

TRENTO. Il sindacato Fp Cgil del Trentino chiede di «monitorare il benessere lavorativo di tutta l'Azienda sanitaria», dopo la decisione di trasferire il primario di ginecologia del S.Chiara di Trento, reparto dove lavorava Sara Pedri prima della sua scomparsa.

«Auspichiamo che si vada fino in fondo per completare l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità per quanto emerso dalle audizioni. Chiediamo inoltre che si proceda con il sentire tutte le operatrici del reparto e non solo: un lavoro di ascolto va esteso a tutte le strutture sanitarie per completare un monitoraggio sul benessere lavorativo di tutta l'Azienda», afferma il segretario generale della Fp Cgil del Trentino, Luigi Diaspro.