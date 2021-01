L’appello degli assistenti sociali: “Vacciniamoci tutti per tornare alla normalità”

Trento. La presidente dell'Ordine degli assistenti sociali del Trentino Alto Adige, Angela Rosignoli, ha preso parte alla nuova tappa della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, insieme agli altri presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie e sociali.

"Il vaccino è una responsabilità sociale - commenta Rosignoli dopo aver ricevuto la prima dose - essere presente oggi come rappresentante delle professioni del sociale ha anche questo significato, di richiamo a un senso di responsabilità collettiva”.

“È chiaro a tutti – ha aggiunto – che la diffusione di questo virus ha avuto e avrà conseguenze non solo sul piano sanitario, ma anche, inevitabilmente, su quello sociale: gli effetti della pandemia si faranno sentire per anni e aver coinvolto in questa campagna vaccinale i rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali insieme significa anche valorizzare una concezione di salute ad ampio raggio, non solo come assenza di malattia".