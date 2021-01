Covid, in Trentino altri 4 decessi, ricoveri stabili

TRENTO. In Trentino sono 4 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi in base a 1.058 tamponi molecolari sono 52 (più altri 28 derivanti da tamponi rapidi effettuati nei giorni scorsi), 235 i nuovi contagi intercettati da 1.996 test antigenici. I pazienti attualmente ricoverati sono 401 (-7), 46 quelli in terapia intensiva (-1).

I nuovi ricoveri sono 29, le dimissioni 32. I dati sono stati anticipati dall'assessore alla salute Stefania Segnana la quale ha inoltre comunicato che a tutt'oggi sono stati vaccinate 5.546 persone (fra medici, infermieri e personale degli ospedali), di cui 1.861 ospiti delle Rsa.

"In questa settimana sono arrivate in due tranche 5.800 dosi, di cui un terzo devono essere utilizzate per le seconde dosi, come richiesto dal ministero", ha precisato Segnana.