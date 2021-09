Kompatscher: in regione un centro di accoglienza temporanea per i profughi

BOLZANO. La pandemia, la sostenibilità e l'autonomia sono stati i tre grandi temi toccati dal governatore altoatesino Arno Kompatscher durante la sua conferenza stampa di metà legislatura.

Il presidente della Provincia autonoma non ha, per il momento, sciolto le riserve sulla sua (probabile) ricandidatura per un terzo mandato, annunciando la decisione per l'autunno .

"L'autonomia - ha detto Kompatscher - è responsabilità. Sfruttando i nostri margini legislativi abbiamo una marcia in più".

Il governatore ha parlato di un "capolavoro" dei padri dell'autonomia a favore della "tutela dell'identità culturale e linguistica, come anche dello sviluppo del territorio".

Secondo Kompatscher, l'autonomia significa anche solidarietà e unità nella diversità. "Nella pandemia tutti noi abbiamo imparato", ha sottolineato il governatore dicendosi preoccupato per la divisione e l'odio che si avverte in questi tempi.

"La politica da sola non può superare questa divisione, serve l'impegno di tutti", ha sottolineato.

La sostenibilità deve diventare il marchio dell'Alto Adige, ha proseguito il presidente.

"Le calamità naturali sempre più frequenti ci dimostrano che la situazione è seria e che dobbiamo rimboccarci le maniche per dare una prospettiva ai nostri figli".

La Provincia di Bolzano, assieme a Terna proseguirà con l'interramento delle linee ad alta tensione e limiterà drasticamente con apposite norme provinciali l'inquinamento luminoso.

"Perché una vetrina deve essere illuminata alle due di notte? Basta con l'illuminazione permanente come se fosse Natale", ha affermato Kompatscher.

Il governatore ha annunciato che in regione, in un sito ancora da individuare, sarà realizzato un centro di permanenza temporanea Cpr. "Abbiamo dimostrato con i profughi afghani di essere solidali verso chi ne ha bisogno ma rivendichiamo da tutti il rispetto delle nostre regole e leggi", ha concluso il governatore.