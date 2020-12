Innovazione: 9 milioni per sostenere le imprese trentine

TRENTO. È stato approvato dalla Giunta provinciale lo stanziamento di 9 milioni di euro per supportare la patrimonializzazione delle imprese trentine. L'iniziativa, volta a rafforzare l'economia del territorio e a favorire l'attrazione di investimenti privati esterni, sarà gestita da Trentino Sviluppo attraverso quattro diverse misure. Per le medie e grandi imprese si adotteranno gli strumenti dell'equity e della sottoscrizione di prestiti obbligazionari, finanziati con 5 milioni di euro.

Il sostegno di startup e PMI sarà invece affidato allo strumento del matching fund, con risorse complessive per 1,8 milioni di euro. Un milione di euro è destinato alla modalità "equity" prevista dal "Bando Montagna", ovvero la possibilità per Trentino Sviluppo di entrare nel capitale sociale di imprese situate in comuni sopra i 400 metri di altitudine e fino a 7 mila abitanti. Alle micromprese innovative, infine, andranno 400 mila euro con interventi di equity crowdfunding gestiti "a sportello". Le proposte più interessanti potranno anche essere partecipate da Trentino Invest, rifinanziata tramite Trentino Sviluppo con altri 800 mila euro.