Inferno in autostrada: Tir carico di bottiglie va a fuoco sull'A22

Un Tir carico di bottiglie vuote è andato completamente bruciato sull'autostrada del Brennero, all'altezza di Vadena. Fiamme alte, tanto fumo e molta paura per gli automobilisti in transito. C'è stato anche un tamponamento, con una persona ferita in modo non grave. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Bolzano e Egna (foto vigili del fuoco di Bolzano)