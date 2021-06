Incidente sul Garda: un indagato negativo all'alcol test, l’altro si è rifiutato di sottoporsi alla prova

LAGO DI GARDA. Uno dei due tedeschi a bordo del motoscafo che sabato notte ha travolto una barca sul Lago di Garda uccidendo due persone è risultato negativo al test alcolemico.

Il secondo invece si è rifiutato di sottoporsi al test che non è obbligatorio in caso di incidenti nautici. Lo confermano fonti della Procura di Brescia.

"Sono rientrati a casa, ma non vuol dire che sono scappati": è quanto ha confermato l'avvocato Guido Sola, legale dei due turisti tedeschi indagati per l'incidente sul Garda per duplice omicidio colposo e omissione di soccorso.

Uno dei due era stato arrestato dai carabinieri e poi rimesso in libertà, perché per gli inquirenti era stato impossibile stabilire con certezza se fosse realmente al comando del motoscafo al momento dell'incidente.

"Ogni giorno sono in contatto con me e sono distrutti per quanto accaduto. Non si sono accorti di nulla e sono stato io domenica a comunicargli che erano morte due persone" ha spiegato il legale.