Incidente in A22: tre mezzi coinvolti

TRENTO. Incidente stradale oggi (2 settembre) poco dopo le 15 al chilometro 106 nord dell’A22.

Lo scontro – che ha coinvolto tre mezzi – è avvenuto all’altezza di Egna ed è scattato il codice rosso.

Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e quindi al momento non è chiaro quante siano per le persone coinvolte nell’incidente autostradale.

Sul posto è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

A causa dell'incidente è stato chiuso il casello di San Michele.