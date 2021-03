In Trentino un calendario pieno di amore contro la violenza sulle donne

TRENTO. Si chiama #progettodonnesolidali quello che Antonella Endrici Dell'Agnolo, modella e attrice trentina, istruttrice federale di nuoto, insegnante di fitness olistico e personal trainer ha pensato, progettato, poi realizzato ed infine dato alle stampe. Ma lei è pure attivista per una causa che porta avanti con grande impegno: la lotta alla violenza di genere.

Antonella ha così deciso di dare vita ad un calendario che proponga fotografie con messaggi positivi e amore, per combattere gli abusi e la violenza sulle donne. Nel #progettodonnesolidali Antonella ha coinvolto il marito Giorgio Pedrotti, che ha realizzato le foto del calendario per il 2022, che gode del patrocinio dei Comuni di Trento e di Levico Terme.



































Il calendario pieno di amore e di positività contro la violenza sulle donne Si chiama #progettodonnesolidali, è stato ideato da Antonella Endrici Dellagnolo ed è un calendario che proponga fotografie con messaggi positivi e amore, per combattere gli abusi e la violenza sulle donne.

Hanno partecipato circa 40 donne, di ogni età e varie etnie e 5 maschi; tutti si sono resi disponibili e partecipi nel diffondere questo messaggio positivo, gli attori Lucio Gardin ed Emilio Frattini, quindi gli sportivi Lenny Santana, Alessandro Facchini e Roberto Casarotto.

Ogni soggetto fotografato ha contribuito proponendo una propria frase, pubblicata a mo’ di didascalia. Ogni mese poi viene pubblicata una poesia d’autore sul tema della donna.

Il lavoro di ricerca dei soggetti è stato lungo, così quello di organizzare e realizzare i set; sono stati realizzati migliaia di scatti per giungere ad un buon risultato. Il ricavato delle offerte raccolte per l’acquisto del calendario, andrà interamente devoluto alla “Fondazione Famiglia Materna” di Rovereto, attiva nel campo della tutela delle donne, oggetto di violenza e non solo. Il #progettodonnesolidali non si esaurisce con la realizzazione del calendario; la missione di diffusione del messaggio proseguirà quando si potrà tornare ad una vita quasi normale.