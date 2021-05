In Trentino seduta straordinaria con il vaccino monodose Janssen lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno

TRENTO. Seduta vaccinale straordinaria con il vaccino monodose Janssen, il vaccino monodose sperimentato e prodotto dall'azienda statunitense Johnson&Johnson, nella mattinata di lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno al nuovo drive through vaccinale di Trento sud San Vincenzo inaugurato a Mattarello, che sostituisce quello al Palazzetto dello sport di via Fersina). I nati dal 1971 al 1942 - informa l'Apss - potranno prenotare la vaccinazione da questa sera alle 20 e concludere di fatto il ciclo vaccinale già lunedì o martedì prossimo, visto che il vaccino Janssen prevede una sola somministrazione.

La prenotazione andrà fatta come sempre al Cup online nella categoria anagrafica di riferimento scegliendo quindi la data (mattinata del 31 maggio o 1° giugno) e la sede vaccinale (drive through Trento sud). Come già preannunciato dall'assessore provinciale Stefania Segnana, venerdì 28 maggio - precisa ancora Apss - alle 23 partiranno anche le prenotazioni per la vaccinazione delle persone dai 18 ai 49 anni che hanno un'esenzione ticket per patologia o invalidità.

L'altro ieri sono state aperte anche le prenotazioni per i circa mille insegnanti impegnati nelle commissioni d'esame di giugno che hanno ricevuto un sms di invito alla vaccinazione. Inoltre - comunica ancora l'Apss - i medici di medicina generale possono somministrare anche Pfizer e quindi vaccinare anche chi ha meno di 60 anni. Un parere di Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha infatti esteso da 5 a 31 giorni il periodo di conservazione del vaccino Pfizer scongelato e non aperto, che potrà essere tenuto in un normale frigorifero.